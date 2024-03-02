В Пензенской области произошел пожар в торговом центре

Эвакуировали 30 человек

ТАСС, 2 марта. Пожар произошел в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, эвакуированы 30 человек. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.

"В 13:50 мск <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, улица Московская. Произошел пожар в торговом центре, площадь уточняется. Погибших нет. Эвакуированы 30 человек", - отмечается в сообщении.

Площадь пожара составляет 1 500 кв. м, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

По предварительным данным спасателей, пострадавших нет. Пожар тушат более 50 человек личного состава, привлечено 15 единиц техники.

В новость внесены изменения (16:13 мск) - добавлена информация о площади пожара.