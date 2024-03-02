В Чувашии в ДТП с участием машины скорой помощи пострадали два фельдшера

Пострадавшие доставлены в больницу

ЧЕБОКСАРЫ, 2 марта. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи и трактор столкнулись в Чувашии, в результате пострадали два фельдшера. Об этом сообщило МВД по региону в своем Telegram-канале.

"Авария произошла 2 марта около 13:15 мск на выезде с [федеральной] трассы М-7 недалеко от села Хыркасы Чебоксарского округа. На данный момент известно, что трактор не уступил дорогу [машине] скорой помощи, которая двигалась по встречной полосе с включенными световым и звуковым сигналами. В результате происшествия пострадали два фельдшера", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что пострадавшие доставлены в больницу. По данным правоохранителей, 30-летний водитель трактора и 55-летний водитель автомобиля скорой помощи освидетельствованы, оба были трезвыми. Обстоятельства аварии устанавливаются.