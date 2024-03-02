В Саратовской области число погибших после ЧП на заводе выросло до двух

Возгорание произошло в Балаковском районе 19 февраля

САРАТОВ, 2 марта. /ТАСС/. Число погибших после ЧП на предприятии в Балаковском районе Саратовской области увеличилось до двух. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Второй пострадавший скончался", - сообщили в ведомстве. Накануне стало известно о смерти в больнице одного из трех пострадавших.

На одном из заводов в Балаковском районе 19 февраля произошло возгорание, в результате которого пострадали трое работников. По информации министра здравоохранения региона Олега Костина, на момент прибытия в Балаковскую городскую клиническую больницу пациенты находились в состоянии травматического шока и имели термические ожоги кожного покрова большой площади - от 30% до 75%. Позже мужчин санавиацией доставили в ожоговый центр в Саратове. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.