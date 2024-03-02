В Барнауле пьяный пассажир убил таксиста и угнал его машину

С подозреваемым проводят следственные действия

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту убийства в Барнауле водителя такси, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Алтайскому краю. Пьяный пассажир нанес ему множество ударов ножом и угнал машину.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства водителя такси в городе Барнауле. <...> С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, поздно вечером 1 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси, чтобы съездить к своему знакомому. Когда того не оказалось дома, мужчина попросил водителя отвезти его по другому адресу. Там пассажир снова высказал просьбу подождать его, но таксист отказался. В ходе завязавшегося конфликта подозреваемый нанес водителю не менее 10 ударов ножом, от которых тот погиб на месте происшествия. После этого убийца сел за руль автомобиля и уехал. На дороге он не справился с управлением, врезался в дорожный знак и сбежал с места ДТП. Через непродолжительное время его задержали сотрудники ГИБДД.