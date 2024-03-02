В Москве полиция пресекла деятельность лжериелторов

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полиция Москвы пресекла деятельность лжериелторов, похитивших у 12 клиентов 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России.

"Злоумышленницами оказались уроженка Волгоградской области и три жительницы столицы, которые в интернете размещали фиктивные объявления о сдаче в аренду жилых помещений в Москве, а затем приглашали клиентов в офис, расположенный на улице Ленинская Слобода, для составления договоров на оказание услуг по поиску объектов недвижимости", - сообщили в министерстве.

После оплаты потенциальные квартиросъемщики отправлялись по указанным сообщницами адресам и там узнавали, что квартиры уже забронированы третьими лицами, их сдача невозможна. Сами же аферистки переставали выходить на связь.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые будут соединены в одно производство. Фигуранткам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.