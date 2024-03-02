Суд арестовал водителя, совершившего смертельное ДТП на юго-востоке Москвы

Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который совершил ДТП, в котором погибла пассажирка такси. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд заключил под стражу до 2 мая 30-летнего мужчину, совершившего ДТП в результате которого погибла девушка", - сообщили в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения"), ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В суде он не признал вины.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что водитель иномарки врезался в такси и другую машину в Батайском проезде на юго-востоке Москвы, в результате таксист пострадал, его пассажирка погибла.