Причиной пожара в ТЦ в Пензенский области стало нарушение правил эксплуатации оборудования

Здание было оснащено установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной пожара в торговом центре в городе Кузнецке в Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, торговый центр был оснащен автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. "Системы сработали и задачу выполнили", - отметил он.

Ранее в ГУ МЧС России по области сообщили, что открытое горение в торговом центре ликвидировано. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. По факту пожара организована проверка, сообщила прокуратура региона. Правоохранители оценят соблюдение закона о пожарной безопасности и действия уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей.