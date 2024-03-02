Работу Пулково ограничивали в целях обеспечения безопасности полетов

Сейчас аэропорт работает штатно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Аэропорт Пулково вводил ограничения на прием воздушных судов, затем их сняли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"С 19:32 [мск] до 20:02 [мск] в Пулково вводились временные ограничения на работу по обслуживанию рейсов. При этом уходов на запасные аэродромы не было. Сейчас аэропорт Пулково работает штатно", - сообщили в аэропорту.

Как сообщили власти Ленинградской области, вечером в субботу над Финским заливом было поражено несколько воздушных целей, в результате инцидента жертв и разрушений нет.