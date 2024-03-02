В Ингушетии в городе Карабулак ввели режим КТО

Контртеррористическую операцию проводят на четырех улицах

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен в части города Карабулак в Республике Ингушетия. Контртеррористическая операция проводится в границах четырех улиц, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева", - говорится в сообщении республиканского оперативного штаба.

Отмечается, что режим КТО введен начальником УФСБ России по региону Максимом Шевляковым. "Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В оперативных службах уточнили, что основная работа идет на улице Осканова в районе многоквартирных домов. "Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже", - сказал собеседник.

Позже стало известно, что активная перестрелка в районе проведения КТО прекратилась. "Продолжаются только единичные выстрелы", - уточнил собеседник агентства.

В новость внесены изменения (20:57 мск, 21:00) - добавлена информация о районе проведения основных действий силовиков в рамках режима КТО и о прекращении активной перестрелки в районе проведения КТО.