В Ленобласти средства ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом

Жертв и разрушений в результате инцидента нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области над акваторией Финского залива, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Воздушные цели поражены над акваторией Финского залива", - говорится в сообщении.

Жертв и разрушений в результате инцидента нет. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и 6-й армии ПВО. Работает оперативный штаб.

Экстренные службы направлены в район Санкт-Петербургского порта Бронка из-за сообщений об инциденте, добавили в пресс-службе Петродворцового района Петербурга.

"Направили службы МЧС в район порта Бронка, чтобы выяснить ситуацию", - говорится в сообщении.

"Жертв и разрушений нет", сообщил в Telegram-канале Дрозденко.

Он также опубликовал видео с моментом уничтожения воздушной цели.

Ранее местные СМИ сообщили о взрыве в Петродворцовом районе Петербурга.