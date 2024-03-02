Средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА над Ленинградской областью

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Финским заливом в Ленинградской области, сообщили в Минобороны РФ.

"2 марта около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", - сказали в ведомстве.

Ранее, как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, средства противовоздушной обороны сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, были поражены несколько воздушных целей. Порт Бронка, находящийся вблизи, не поврежден. Жертв и разрушений нет, отмечал Дрозденко. Аэропорт Пулково вводил ограничения на прием воздушных судов, в настоящее время он работает в штатном режиме.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов также сообщал, что связался с командованием Ленинградского военного округа в связи с инцидентом над Финским заливом и отметил, что системы обнаружения и подавления ПВО находятся в состоянии готовности.