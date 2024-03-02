На Ставрополье произошел ландшафтный пожар на площади 2,5 тыс. кв. м

Возгорание зафиксировали недалеко от села Спицевка

СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Ландшафтный пожар произошел в Грачевском округе Ставропольского края на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло возгорание камыша. Площадь составляет 2,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, открытое горение ликвидировано. В 21:30 мск пожар полностью потушили.

Возгорание произошло недалеко от села Спицевка.

В новость внесены изменения (22:30 мск) - добавлена информация о ликвидации горения.