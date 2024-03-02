НАК: в Карабулаке блокированы боевики, планировавшие теракты

В районе обнаружения террористов введен режим КТО

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Контртеррористическая операция по нейтрализации боевиков, планирующих террористические преступления, проводится в Карабулаке Ингушетии, в настоящее время боевики заблокированы. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

"В одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка", - говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками. В районе обнаружения террористов введен режим КТО.

В целях безопасности жители прилегающих домов эвакуированы. Обстановку контролирует оперативный штаб НАК.