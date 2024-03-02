Над Белгородской областью сбили еще один украинский БПЛА

Попытка совершить террористическую атаку была пресечена около 20:00

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"2 марта около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении двух БПЛА в небе над регионом.