Глава Ингушетии заявил, что обстановка в Карабулаке контролируется силовиками

Махмуд-Али Калиматов также попросил граждан не поддаваться панике и сохранять спокойствие

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Обстановка в Карабулаке, где в районе многоквартирных домов проводится контртеррористическая операция, контролируется сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Убедительно прошу жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Доверять только официальной информации. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов. О завершении мероприятия сообщу дополнительно", - написал он.

Ранее в оперативном штабе региона журналистам сообщили о введении режима контртеррористической операции в пределах четырех улиц в Карабулаке с 19:30 мск.

В оперативных службах республики ТАСС сообщали об обстреле квартиры на третьем этаже дома на улице Осканова. Активная перестрелка прекратилась. На место вызван наряд скорой помощи, однако в настоящее время информации о пострадавших нет.