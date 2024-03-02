В зоне КТО в Карабулаке Ингушетии используют гранаты

Режим контртеррористической операции действует в пределах четырех улиц

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Гранаты применяются в зоне контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке в Ингушетии, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Периодически возобновляются стрельба и разрывы гранат. Контртеррористическая операция продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативном штабе региона журналистам сообщили о введении режима контртеррористической операции в пределах четырех улиц в Карабулаке с 19:30 мск. В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили ТАСС, что спецназом ФСБ в одном из жилых домов обнаружена и заблокирована группа бандитов. В целях безопасности жители прилегающих домов эвакуированы.