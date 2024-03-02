2 марта, 20:24

В зоне КТО в Карабулаке Ингушетии используют гранаты

Режим контртеррористической операции действует в пределах четырех улиц

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Гранаты применяются в зоне контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке в Ингушетии, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Периодически возобновляются стрельба и разрывы гранат. Контртеррористическая операция продолжается", - сказал собеседник агентства.

Читайте также
В Ингушетии в городе Карабулак ввели режим КТОГлава Ингушетии заявил, что обстановка в Карабулаке контролируется силовикамиОперативные службы: один из участников боестолкновения в Ингушетии находился в розыске

Ранее в оперативном штабе региона журналистам сообщили о введении режима контртеррористической операции в пределах четырех улиц в Карабулаке с 19:30 мск. В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили ТАСС, что спецназом ФСБ в одном из жилых домов обнаружена и заблокирована группа бандитов. В целях безопасности жители прилегающих домов эвакуированы. 

Теги:
РоссияИнгушетия