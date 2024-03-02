В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении женщины за истязание детей из-за плача

Детей госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое

ТАСС, 2 марта. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Удмуртии, которую обвиняют в истязании из-за плача двухмесячных сына и дочери. Детей госпитализировали, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

"Расследуется уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух лиц, заведомо несовершеннолетних). По данным следствия, обвиняемая с 15 по 27 февраля <…>, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате полученных травм дети были госпитализированы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, девочки - как крайне тяжелое, добавили правоохранители.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства происшествия. Фигурантка уголовного дела заключена под стражу.