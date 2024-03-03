Спасатели эвакуировали в базовый лагерь на Эльбрусе альпинистов, запросивших помощь

На месте ЧП работали 17 человек

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России эвакуировали двух альпинистов из Якутии, запросивших помощь со склона Эльбруса. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 00:10 мск 3 марта спасательные работы завершены. Альпинистов из города Якутска в составе двух человек эвакуировали на высоту 3 750 м (район станции Гара-Баши) где они от дальнейшей помощи отказались", - говорится в сообщении.

На месте работали 17 сотрудников ЭВПСО МЧС РФ.

МЧС России рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

В 16:40 мск 2 марта, как ранее сообщали в ГУ МЧС по региону, поступила информация о том, что на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5 500 м альпинист из города Якутска получил травму ноги и попросил о помощи. Он находился в составе зарегистрированной группы из двух человек.