В Алтайском крае ликвидировали открытое горение на территории отеля

Возгорание локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м

ТАСС, 3 марта. Пожарные ликвидировали открытое горение в спа-комплексе на территории отеля Grand Chalet Altay в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Открытое горение в строении оздоровительного комплекса ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщали, что загорелась кровля оздоровительного комплекса, позднее пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. В тушении пожара продолжают работать семь человек и две единицы техники. В оперативных службах ТАСС информировали, что возгорание произошло в спа-комплексе на территории отеля Grand Chalet Altay.