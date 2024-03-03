СМИ: банды напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных

О пострадавших и жертвах нападения не сообщается

ГАВАНА, 3 марта. /ТАСС/. Члены вооруженных группировок совершили нападение на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся в ней заключенных. Об этом в субботу сообщает новостной портал Gazette Haiti.

О пострадавших и жертвах нападения не сообщается. Охранников тюрьмы после освобождения заключенных отпустили. Атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министр республики Ариэля Анри, который в Кении достиг соглашения об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы в вооруженными группировками.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года и унесшего жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Анри силовым путем.