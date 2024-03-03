В Ингушетии сообщили, что в городе Карабулак продолжает действовать режим КТО

В оперативных службах региона заявили, что проводится работа по нейтрализации заблокированных бандитов

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать на территории города Карабулак в Республике Ингушетия, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Режим контртеррористической операции продолжается, проводится работа по нейтрализации заблокированных бандитов, боестолкновение продолжается", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве региона опровергли информацию о жертвах, которая начала распространяться в СМИ. "В связи с распространением недостоверной информации о жертвах в результате контртеррористической операции на территории города Карабулак министерство здравоохранения [республики] сообщает об отсутствии подтвержденных случаев пострадавших", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В управлении УФСБ республики предупредили об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Жителей региона призвали доверять информации только из официальных источников.

Ранее в оперативном штабе региона журналистам сообщили о введении режима контртеррористической операции в пределах четырех улиц в Карабулаке с 19:30 мск. В информационном центре Национального антитеррористического комитета ТАСС сообщили, что спецназом ФСБ в одном из жилых домов обнаружена и заблокирована группа бандитов. В целях безопасности жители прилегающих домов были эвакуированы.