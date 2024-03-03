В Алтайском крае полностью потушили пожар на территории отеля

В тушении участвовали семь человек и две единицы техники

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м на территории отеля Grand Chalet Altay в Алтайском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Алтайском крае специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар на 1,2 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщали, что загорелась кровля оздоровительного комплекса, позднее пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники. В оперативных службах ТАСС рассказали, что возгорание произошло в спа-комплексе на территории отеля Grand Chalet Altay.