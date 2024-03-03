Что известно о контртеррористической операции в Ингушетии

Начавшаяся вечером в субботу контртеррористическая операция (КТО) продолжается в городе Карабулаке в центре Ингушетии. Группа боевиков блокирована ФСБ в жилой многоэтажке на юге города.

Бандиты сопротивляются задержанию, в столкновении используются гранаты.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

Почему началась КТО

Группа бандитов, "вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", находится в квартире на третьем этаже в одном из зданий.

Один из боевиков находится в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов весной 2023 года.

При попытке задержания боевики открыли огонь. Во время перестрелки загорелся балкон квартиры.

Как проходит операция

Начальник УФСБ по Ингушетии Максим Шевляков ввел режим КТО введен в Карабулаке с 19:30 мск 2 марта. Район операции ограничен четырьмя улицами - Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.

Активная перестрелка прекратилась около 21:00 мск 2 марта. Тем не менее боестолкновения продолжаются, периодически используются гранаты.

Республиканское управление ФСБ предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложно информации о происходящем.

Как реагируют гражданские власти