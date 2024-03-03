3 марта, 07:24
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Что известно о контртеррористической операции в Ингушетии

Марем Местоева/ ТАСС, архив
© Марем Местоева/ ТАСС, архив

Начавшаяся вечером в субботу контртеррористическая операция (КТО) продолжается в городе Карабулаке в центре Ингушетии. Группа боевиков блокирована ФСБ в жилой многоэтажке на юге города.

Бандиты сопротивляются задержанию, в столкновении используются гранаты.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

Почему началась КТО

  • Группа бандитов, "вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", находится в квартире на третьем этаже в одном из зданий.
  • Один из боевиков находится в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов весной 2023 года.
  • При попытке задержания боевики открыли огонь. Во время перестрелки загорелся балкон квартиры.

Как проходит операция

  • Начальник УФСБ по Ингушетии Максим Шевляков ввел режим КТО введен в Карабулаке с 19:30 мск 2 марта. Район операции ограничен четырьмя улицами - Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.
  • Активная перестрелка прекратилась около 21:00 мск 2 марта. Тем не менее боестолкновения продолжаются, периодически используются гранаты.
  • Республиканское управление ФСБ предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложно информации о происходящем.

Как реагируют гражданские власти

  • Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что обстановка в Карабулаке контролируется, и призвал жителей города не поддаваться панике.
  • Среди мирных жителей пострадавших нет.
  • На месте дежурит наряд скорой помощи. Вопреки сообщениям ряда СМИ, жертв перестрелки нет, сообщил Минздрав Ингушетии.
 
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