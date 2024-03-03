Что известно о контртеррористической операции в Ингушетии

Начавшаяся вечером в субботу контртеррористическая операция (КТО) продолжается в городе Карабулаке в центре Ингушетии. Группа боевиков блокирована ФСБ в жилой многоэтажке на юге города.
Бандиты сопротивляются задержанию, в столкновении используются гранаты.
ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.
Почему началась КТО
- Группа бандитов, "вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", находится в квартире на третьем этаже в одном из зданий.
- Один из боевиков находится в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов весной 2023 года.
- При попытке задержания боевики открыли огонь. Во время перестрелки загорелся балкон квартиры.
Как проходит операция
- Начальник УФСБ по Ингушетии Максим Шевляков ввел режим КТО введен в Карабулаке с 19:30 мск 2 марта. Район операции ограничен четырьмя улицами - Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.
- Активная перестрелка прекратилась около 21:00 мск 2 марта. Тем не менее боестолкновения продолжаются, периодически используются гранаты.
- Республиканское управление ФСБ предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложно информации о происходящем.
Как реагируют гражданские власти
- Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что обстановка в Карабулаке контролируется, и призвал жителей города не поддаваться панике.
- Среди мирных жителей пострадавших нет.
- На месте дежурит наряд скорой помощи. Вопреки сообщениям ряда СМИ, жертв перестрелки нет, сообщил Минздрав Ингушетии.