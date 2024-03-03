3 марта, 08:15,
обновлено 3 марта, 08:33

В Ингушетии завершили спецоперацию по ликвидации боевиков

Пресс-служба МВД РФ по Республике Ингушетии/ ТАСС, архив
© Пресс-служба МВД РФ по Республике Ингушетии/ ТАСС, архив

В оперативных службах республики сообщили, что режим КТО продолжает действовать

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Спецоперация в городе Карабулаке в Ингушетии завершена. Режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.

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"Проведение спецоперации закончилось. Режим контртеррористической операции продолжает действовать", - сообщил собеседник агентства.

Шесть боевиков, по предварительным данным, ликвидированы в ходе КТО в городе Карабулаке в Ингушетии. Устанавливаются их личности, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Предварительно, шесть боевиков ликвидированы, идет осмотр места, установка личностей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативном штабе региона журналистам сообщили о введении режима КТО в пределах четырех улиц в Карабулаке вечером в субботу. В информационном центре Национального антитеррористического комитета ТАСС сообщили, что спецназом ФСБ в одном из жилых домов обнаружена и заблокирована группа бандитов. В целях безопасности жители прилегающих домов были эвакуированы. Жителей разместили в здании местной школы.


В новость внесены изменения (11:23 мск) - добавлена информация о ликвидации шести боевиков. 

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