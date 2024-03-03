В Сочи произошло ДТП с участием трех легковых машин и автобуса

Спасатели деблокировали одного из пострадавших и передали его медикам

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. ДТП с участием трех легковых автомобилей и автобуса произошло на Новом Краснополянском шоссе в Сочи, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Три легковых автомобиля и автобус столкнулись на Новом Краснополянском шоссе в Сочи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, спасатели деблокировали одного из пострадавших в ДТП и передали его медикам. По предварительным данным, пострадавший в сознании, у него его закрытая черепно-мозговая травма и перелом предплечья. Его доставили в городскую больницу. Общее число пострадавших уточняется.