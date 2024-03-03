Bild: в Берлине проходит операция по поимке членов группировки RAF

Прозвучало несколько выстрелов, задержаны два человека

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Специальная полицейская операция по поимке членов левацкой террористической группировки "Фракция Красной армии" (RAF) проводится в берлинском районе Фридрихсхайн. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По ее информации, операция проходит в бывшей промышленной зоне. Прозвучало несколько выстрелов. Задействованы не только местные полицейские, но и сотрудники ведомства по уголовным делам Нижней Саксонии.

Задержаны двое мужчин. Никакой информации о них, как отмечает издание, пока нет.

27 февраля в Берлине задержали бывшую участницу RAF 65-летнюю Даниэлу Клетте. Прокуратура города Ферден и ведомство по уголовным делам Нижней Саксонии на протяжении многих лет разыскивали трех членов группировки: Клетте, Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба. Они обвиняются в попытке убийства и совершении серии грабежей в период с 1999 по 2016 год.

Клетте, Гарвег и Штауб принадлежат к так называемому третьему поколению RAF. Группировка действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом борьбы "за счастье эксплуатируемых империалистами" был избран террор против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов. Большинство активистов RAF арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Многие из них умерли в тюрьмах. В 1998 году группировка объявила о самороспуске, но некоторые ее члены после этого ушли в подполье.