В ингушском Карабулаке ликвидировали шестерых боевиков

Бандиты были приверженцами ИГ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Шестерых боевиков, приверженцев запрещенной в РФ террористической организации "ИГ", ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Карабулаке в Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные в одном из многоквартирных домов города Карабулака", - отметили в НАК. Их личности установлены, по предварительным данным, они были приверженцами ИГ.

Трое из них, включая главаря банды, находились в федеральном розыске. В НАК добавили, что ликвидированные боевики были причастны к преступлениям террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года.

"В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство", - сообщили в НАК. Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

2 марта боевики были блокированы в жилом доме в Карабулаке. Они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего начался бой. В районе обнаружения боевиков был введен режим контртеррористической операции.