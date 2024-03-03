В СК начали расследование гибели семьи в Горловке

Семейная пара погибла в результате удара украинского БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проведет расследование по факту гибели семьи в Горловке в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По сообщению органов исполнительной власти, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в населенном пункте Горловка погибла семейная пара. Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении СК.

2 марта Вооруженные силы Украины атаковали территорию Донецкой Народной Республики беспилотными летательными аппаратами, в результате сброса взрывоопасного предмета с одного из них на машину погибла семейная пара.