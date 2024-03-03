В Петербурге сотрудники ГИБДД начали проводить учет повреждения автомобилей

На месте происшествия продолжают вести восстановительные работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД и районная администрация фиксируют вместе с собственниками поломки машин после падения, по предварительным данным, беспилотника, повредившего фасады домов на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Восстановительные работы на месте происшествия продолжаются, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

"На Пискаревском, 161, и 159 к. 2, продолжаются восстановительные работы. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации и оценочной компании зафиксируют вместе с собственниками повреждения автомобилей для ремонта", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что пострадавшим в ЧП будет выплачена компенсация, а повреждения жилья устранят за счет города.

Накануне вечером на месте инцидента полностью восстановили отопление, подачу воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в одной парадной.