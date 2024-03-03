В Ингушетии отменили режим КТО

Ограничения сняли с ранее перекрытых улиц Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО), действовавший в городе Карабулаке в Ингушетии, отменен в воскресенье. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в регионе.

"Принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего с 19:30 2 марта 2024 года на части территории города Карабулака", - говорится в сообщении.

Ограничения отменены на ранее перекрытых улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

Как сообщили ранее в информационном центре НАК, при попытке сопротивления силовики ликвидировали в Ингушетии шестерых боевиков, которые были приверженцами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Трое боевиков, в том числе главарь, находились в федеральном розыске. Бандиты были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Среди мирных жителей пострадавших нет. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что обстановка в Карабулаке контролируется, и призвал жителей города не поддаваться панике.