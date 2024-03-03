В Ростовской области от отравления бытовым газом погибли двое взрослых и трое детей

Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли газовое оборудование для проведения экспертиз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, погибли от отравления бытовым газом в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по региону.

"В следственный отдел по городу Донецку [Ростовской области] <…> поступило сообщение об обнаружении в арендованной квартире, расположенной в Каменске-Шахтинском, 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех малолетних детей 5, 7 и 9 лет с признаками отравления бытовым газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъято газовое оборудование, назначено проведение экспертиз.