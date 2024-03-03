В Пакистане 27 человек погибли из-за последствий проливных дождей

В результате происшествия 33 дома оказались разрушены, еще 129 повреждены

ИСЛАМАБАД, 3 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли и 38 пострадали из-за проливных дождей и оползней в Пакистане. Об этом сообщило управление по борьбе со стихийными бедствиями провинции Хайбер-Пахтунхва на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"27 человек погибли и 38 пострадали в результате несчастных случаев из-за дождей и оползней по всей провинции за последние четыре дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за последствий стихии 33 дома оказались разрушены, еще 129 повреждены.

В пострадавших районах ведутся спасательные операции.