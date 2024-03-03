В Брянской области весенним паводком затопило территории 16 домовладений

По данным Гидрометцентра региона, на реках области за сутки наблюдалось повышение уровня воды от 9 до 16 см

ТАСС, 3 марта. Территории 16 домовладений и 2 участка грунтовых дорог затоплены весенним паводком в Брянской области, сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.

"Уровень воды на паводкоопасных реках области находится ниже уровня пойменных значений на 7-117 см, за исключением реки Судость в поселке городского типа Погар - [там этот уровень] выше поймы на 88 см. <...> По состоянию на 3 марта затоплены территории 16 домовладений в городе Почепе и два участка грунтовых дорог - к деревне Барановка в Рогнединском районе и к селу Католино в Мглинском районе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным Брянского Гидрометцентра, на реках области за последние сутки наблюдалось повышение уровня воды от 9 до 16 см, на реке Судость в Погаре и по реке Десне в Трубчевске уровень воды снизился на 5-6 см.

Ранее ГУ МЧС России по Брянской области сообщало, что подъем воды в реках в регионе начался на месяц-полтора раньше средних многолетних значений. Спасатели сформировали 28 оперативных групп, которые будут оказывать помощь населению на территориях, подверженных затоплению.