В Краснодаре арестовали подозреваемого в убийстве мужчины

В ходе допроса фигурант признал вину в преступлении

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Суд арестовал 54-летнего краснодарца, подозреваемого в убийстве мужчины в центре города 1 марта. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Ленинским районным судом города Краснодара избрана мера пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство - прим. ТАСС). Фигурант заключен под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю, в ходе допроса мужчина признал вину в преступлении. Оружие было изъято для проведения баллистической экспертизы. Следствие продолжит устанавливать все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после убийства мужчины в центре Краснодара 1 марта и задержании подозреваемого. По версии следствия, 54-летний мужчина произвел два выстрела из ружья в грудь 58-летнего мужчины, от полученных огнестрельных ранений тот погиб на месте.