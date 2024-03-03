В Сирии не менее шести человек погибли в ДТП с автобусом

Еще 38 получили ранения, сообщило министерство внутренних дел руспублики

БЕЙРУТ, 3 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 6 человек погибли, 38 ранены в результате аварии с участием автобуса на западе Сирии. Об этом сообщило министерство внутренних дел руспублики.

"Автобус перевернулся на трассе Хомс - Хама, в результате чего 6 человек погибли, еще 38 получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации министерства, пострадавшие были доставлены в местный медцентр. Власти продолжают расследование обстоятельств ДТП.