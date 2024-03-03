В Астраханской области природный пожар угрожает селу

Площадь возгорание составила 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожарные защищают от огня село Осыпной Бугор в Астраханской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России защищают от природного пожара село в Астрахани. Горение камыша и сухой растительности происходит недалеко от села Осыпной Бугор в Приволжском районе. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, огнем пройдено 3 га", - сказали в МЧС.

В тушении задействовали 60 человек и 20 единиц техники, их силы направили на защиту домов и хозяйственных построек.

Позже в ведомстве сообщили о локализации возгорания. "Открытое горение ликвидировано, продолжается проливка отдельных очагов тления и окарауливание населенного пункта", - сказали в МЧС.

Это уже не первый природный пожар в Астраханской области с начала года. 1 марта в областном центре загорелся камыш. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.