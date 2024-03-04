Пропавшего под лавиной сотрудника заповедника на Камчатке могло снести в океан

Поиски мужчины результата не дали

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Волонтер, попавший под лавину в Кроноцком заповеднике на Камчатке 3 марта, вероятнее всего, оказался в водах Тихого океана из-за резкого схода снежных масс. Об этом сообщает пресс-служба природоохранной территории.

"Волонтер Артем Васильев, обладающий многолетним опытом, оказывал добровольческое содействие патрульной группе службы охраны на территории Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, при выполнении обхода территории по побережью, произошел самопроизвольный сход снежно-ледовых масс, на пути которых был Артем, в результате чего он оказался в воде. Госинспекторы пытались оказать помощь, однако стихия оказалась сильнее. Предположительно, его унесло течением в Тихий океан", - говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

Поиски пропавшего патрульной группой результата не дали, они будут возобновлены. При улучшении погодных условий на место происшествия с целью выяснения обстоятельств отправится борт с руководством Кроноцкого заповедника и следственно-оперативной группой.

3 марта в районе мыса "Чажма" на территории Кроноцкого государственного заповедника произошел сход снежной массы, в результате которого мужчина, осуществляющий патрульно-рейдовые мероприятия, пропал без вести.

Ранее в Камчатском противолавинном центре ТАСС сообщали, что из-за циклона в горных районах полуострова лавиноопасно в с 1 по 3 марта включительно.