В Приморье более 300 человек привлекли к ликвидации палов травы

Главная задача - обезопасить населенные пункты, отметил глава региона Олег Кожемяко

ТАСС, 4 марта. К ликвидации палов травы в Хасанском округе Приморского края привлечены более 300 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"В течение ночи сформировали и направили дополнительные пожарные отряды в Хасанский округ. Более 300 человек приступили к тушению палов. Привлекли дополнительную технику - бульдозеры для прокладки противопожарных полос", - проинформировал он.

Губернатор отметил, что главная задача - обезопасить населенные пункты. Отдельное внимание уделяется национальному парку "Земля леопарда".