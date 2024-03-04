В Приморье природные пожары действуют почти на 5 тыс. га

Возгорание зафиксировали в том числе в нацпарке "Земля леопардов"

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Площадь природных пожаров, действующих в Приморском крае на утро понедельника, составляет 4,9 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона. Возгорание на площади 100 га действует в национальном парке "Земля леопарда".

"На утро понедельника в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара, перешедших с прошлых суток, общей площадью 4 900 га. Один пожар площадью около 3 000 га действует районе населенного пункта Хасан, он уже локализован. Второй пожар площадью 1 800 га действует в районе Гвоздево", - сообщили в ведомстве.

Также, по данным министерства, природный пожар площадью около 100 га действует на землях особо охраняемых природных территорий в районе села Андреевка. Здесь располагается национальный парк "Земля леопарда".

Как ранее написал у себя в Телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко, в Хасанский округ в течение ночи были сформированы и направлены дополнительные пожарные отряды. Более 300 человек приступили к тушению палов, также привлекли дополнительную технику.