Две жительницы Магадана фиктивно зарегистрировали у себя более 90 человек

Возбуждены уголовные дела

ТАСС, 4 марта. Две жительницы Магадана фиктивно зарегистрировали в своих квартирах более 90 граждан Российской Федерации. В отношении собственницы жилых помещений возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Магаданской области.

"По данным фактам дознавателями ОМВД России по городу Магадану возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.2 (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства). Фигурантки допрошены, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - гласит сообщение полиции.

Одна из женщин зарегистрировала в своей квартире 69 человек. Предоставлять им жилое помещение для проживания гражданка не планировала. Таким же образом поступила и вторая жительница областного центра. Участковые выяснили, что женщина фиктивно прописала 22 человека в своем жилище.

Горожанкам грозит до трех лет лишения свободы.