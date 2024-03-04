В Приморье локализовали природный пожар в нацпарке "Земля леопарда"

Площадь возгорания составила 100 га

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Пал травы на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка.

"Пал, действующий в районе поселка Зарубино, частично затронул территорию "Гамовского" участка национального парка "Земля леопарда". Из-за шквалистого ветра огонь быстро распространялся, однако в настоящее время благодаря упорной работе государственных инспекторов "Земли леопарда" в течение ночи и утра понедельника пал локализован, ведется работа по окончательному устранению возгорания", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства ГО и ЧС региона, на утро понедельника в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара общей площадью 4 900 га, в том числе один площадью 100 га на территории национального парка.

Как сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре, до конца недели серьезных осадков в крае не ожидается. Только 8 марта синоптическая ситуация изменится. Приморье окажется в зоне атмосферных фронтов, на большей территории пройдет небольшой и умеренный снег. Ночные морозы ослабеют на 1 - 4 градуса, дневная температура будет в пределах от минус 3 до плюс 3 градусов.