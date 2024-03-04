Жителя Приамурья осудили за хранение почти 50 кг наркотиков

Молодого человека приговорили к трем годам лишения свободы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 марта. /ТАСС/. Суд в Амурской области приговорил жителя Октябрьского района к трем годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение почти 50 кг дикорастущей конопли. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратура Октябрьского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя села Смелое. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере)", - говорится в распространенном сообщении.

В суде установлено, что мужчина в октябре 2023 года нарвал листья и верхушечные части дикорастущей конопли общей массой почти 50 кг, после чего хранил на подворье своего дома до обнаружения и изъятия их сотрудниками полиции.

В результате суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.