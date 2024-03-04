В Дагестане в ДТП погиб один человек

Еще пятеро пострадали

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро, в том числе шестилетний ребенок, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Авария произошла вечером в воскресенье на федеральной автодороге Астрахань - Махачкала. По данным ведомства, 34-летний житель Бабаюртовского района за рулем Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Haval под управлением 58-летнего жителя Московской области.

"В результате автоаварии водитель Nissan Almera от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его несовершеннолетние пассажиры - 6-летняя и 17-летняя жительницы Бабаюртовского района, а также водитель Haval и его пассажиры - 28-летний житель Сулейман-Стальского района и 55-летний житель Махачкалы с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.