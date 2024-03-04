В Монголии из-за холодов погибло более 3 млн пастбищных животных

Согласно прогнозам метеорологов, весна ожидается холоднее среднегодовой нормы, с сильными снежными и пыльными бурями

УЛАН-БАТОР, 4 марта. /ТАСС/. Численность погибших пастбищных животных от необычайно холодной зимы в Монголии превысила 3 млн голов, при этом весна ожидается холоднее, чем в последние годы. Об этом сообщила специальная государственная комиссия страны по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на начало марта в нашей стране погибло от голода за прошедшую необычайно холодную зиму с обильными снегопадами 3 089 420 пастбищных животных. Потери составили 4,7% от учтенного на начало 2024 года домашнего скота. По всей стране продолжается кампания по сбору помощи пострадавшим животноводам", - сообщила комиссия.

По ее информации, сложившуюся тяжелую ситуацию усугубит наступившая весна. Она в Монголии, по прогнозам метеорологов, ожидается холоднее среднегодовой нормы, с сильными снежными и пыльными бурями. Это создаст неблагоприятные условия для выпаса скота и предстоящего отела.

Монголия - одна из немногих стран, сохранивших с древности кочевое пастбищное животноводство. Это один из основных секторов экономики страны наряду с добычей и экспортом полезных ископаемых. На конец 2023 года в Монголии с населением 3,4 млн человек насчитывалось 64,7 млн голов домашнего скота.

Его содержат как источник существования в течение всех четырех сезонов года 189,3 тыс. домохозяйств. Каждый четвертый официально трудоустроенный гражданин Монголии работает в кочевом скотоводстве, которое на 95% зависит от естественных пастбищ и природных бедствий.

Одно из них, когда животные не могут добыть подножный корм и массово гибнут от голода и холода, монголы называют "зуд". Такой суровой зимы, как в 2023-2024 годах, в Монголии не было за последние 20 лет. При температуре от 38 до 49 градусов мороза и обильных осадках от 80% до 90% территории страны покрыто снегом глубиной от 38 см, местами - 60 см.