В Новосибирской области две девочки врезались в дерево во время катания с горки

Несовершеннолетних с травмами доставили в больницу

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. В Искитимском районе Новосибирской области две девочки врезались в дерево во время катания на ватрушках со снежной горки, они госпитализированы с травмами. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Дети катались с горки на плюшке и врезались в дерево. В результате столкновения две несовершеннолетние девочки получили травмы и госпитализированы", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что пострадали девочки 2008 и 2009 года рождения. Характер полученных ими травм уточняется.

Искитимская межрайонная прокуратура проверит меры, предпринятые администрацией города для безопасности детей, в том числе недопущению катаний с горки в несанкционированном месте.

По данным регионального управления СК, девочки катались на тюбингах со снежного склона. Следователи проводят проверку по факту травмирования детей на несанкционированной горке.