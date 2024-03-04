В Новосибирске мужчину приговорили к 15,5 года колонии за убийство 17-летней школьницы

Происшествие попало на камеры видеорегистратора

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска приговорил гражданина Таджикистана к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за жестокое убийство 17-летней девушки, которое попало на камеры видеорегистратора. Об этом сообщили в группе судов общей юрисдикции региона "ВКонтакте".

"Хамроев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее в областной прокуратуре ТАСС сообщили, что гособвинение просило о таком же сроке наказания для подсудимого.

Хамроев обвинялся в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

Вечером 26 июля 2023 года в Советском районе Новосибирска молодой человек убил свою девушку на дороге, нанеся не менее 17 ударов ножом. Происшествие попало на видео, которое распространилось в соцсетях и Telegram-каналах. Хамроев был задержан сотрудниками полиции, когда планировал выезд за рубеж, и дал признательные показания. В СК сообщили, что причиной убийства стала ревность. Позднее выяснилось, что мать девушки неоднократно жаловалась в полицию на действия Хамроева, который угрожал потерпевшей убийством. В отношении полицейских, проигнорировавших обращения женщины, было возбуждено уголовное дело о халатности.