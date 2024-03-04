В Самарской области движение поездов приостановили из-за взрыва на мосту

Предварительно, повреждены ограждение и конструкции опоры

ТАСС, 4 марта. Взрыв произошел на железнодорожном мосту рядом с Чапаевском в Самарской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Около 5 часов утра произошел хлопок на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Движение поездов по мосту приостановлено", - сказал собеседник агентства.

Задержки пяти поездов ожидаются из-за инцидента на железнодорожном мосту рядом с Чапаевском в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

"4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: №32 Москва - Орск на 1 час; №50 Москва - Самара на 1 час; №10 Москва - Самара на 1 час 30 минут; №7574 Сызрань - Мирная на 50 минут; №7104 Сызрань - Самара на 30 минут", - сообщили в пресс-службе.

Предварительно, повреждены ограждение и конструкции опоры моста возле берега.

В новость внесены изменения (9:29 мск) - добавлена информация о задержке пяти поездов.