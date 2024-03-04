В Приморье задержали пару, подозреваемую в росписи батареи Владивостокской крепости

Фигурантами уголовного дела оказались жители Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Следователи в Приморье задержали подозреваемых в повреждении памятника истории - Поспеловской батареи Владивостокской крепости. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий личности подозреваемых установлены. Жители Владивостока - девушка и молодой человек 23 лет - задержаны и доставлены в следственное управление СК России по Приморью для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников). Поводом к расследованию стала видеозапись, на которой мужчина с помощью аэрозольного баллончика делает надпись на памятнике "Батарея Поспеловская".

Архитектурный ансамбль "Батарея Поспеловская" во Владивостоке входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899-1903 годов. Этот исторический памятник представляет собой комплекс оборонительных сооружений, возведенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русском в 1877-1917 годах. С 1990-х годов до принятия их на баланс одноименным музеем-заповедником почти все объекты крепости были оставлены военными частями и долгое время не имели охранного статуса, что привело к их запустению.