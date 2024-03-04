В Алма-Ате произошло землетрясение силой 5 баллов

Эпицентр расположен в 31 км на юг от города

АСТАНА, 4 марта. /ТАСС/. Подземные толчки силой 5 баллов (по шкале МSК-64) ощутили жители города Алма-Аты. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Сетью сейсмических станций МЧС Казахстана 4 марта в 11:22 местного времени (09:22 мск - прим. ТАСС) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 6.1", - говорится в сообщении.

В Алма-Ате толчки ощущались силой 5 баллов. Департаментом по ЧС Алма-Аты были включены сирены. Эту информацию подтвердил корреспондент ТАСС.