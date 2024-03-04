В Астрахани произошло возгорание кровли трехэтажного жилого дома

На месте пожара от МЧС работают 9 единиц техники и 24 человека личного состава

АСТРАХАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Возгорание кровли трехэтажного жилого дома произошло в Астрахани, пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Астраханской области.

"4 марта в 09:36 (08:36 мск - прим. ТАСС) в главное управление поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного жилого дома по адресу: Кировский район, ул. Набережная 1 Мая, 119. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

Площадь уточняется. На месте от МЧС работают 9 единиц техники и 24 человека личного состава.